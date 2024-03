Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 9-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hameln (ots)

Bereits am Freitag (23.02.2024), zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Reherweg in Hameln zu einem Verkehrsunfall zum Nachteil eines 9 Jahre alten Kindes aus Hameln. Das Kind fuhr dabei mit seinem Fahrrad auf dem Reherweg an einer Reihe geparkter Fahrzeuge vorbei. Nach jetzigen Ermittlungen näherte sich der Fahrer eines silbernen PKW dem Kind und versuchte dieses zu überholen. Es kam dabei zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Hinterrad des Fahrrades, wodurch das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des silbernen Fahrzeuges entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um das Kind und einen Personalienaustausch zu kümmern. Die Polizei Hameln bittet Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

