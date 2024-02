POL-HM: Fahrzeuge beschädigt - Weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Stadtoldendorf (ots) - Bereits am Donnerstag (22.02.2024) verschafften sich unbekannte Täter, gegen 11:30 Uhr, Zutritt zur Wohnung einer 81-jährigen Stadtoldendorferin. Unter dem Vorwand Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, ließ die Geschädigten die männliche Person in die Wohnung in der Straße "In den Gehren" in Stadtoldendorf eintreten. Der unbekannte Täter ...

