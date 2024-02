Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Falsche Handwerker erlangen Schmuck und Bargeld in Höhe von circa 11.500 Euro

Stadtoldendorf (ots)

Bereits am Donnerstag (22.02.2024) verschafften sich unbekannte Täter, gegen 11:30 Uhr, Zutritt zur Wohnung einer 81-jährigen Stadtoldendorferin. Unter dem Vorwand Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, ließ die Geschädigten die männliche Person in die Wohnung in der Straße "In den Gehren" in Stadtoldendorf eintreten. Der unbekannte Täter forderte die Geschädigte auf, die Badewanne mit Wasser zu füllen. In dieser Zeit verblieb dieser in ihrer unmittelbaren Nähe und gab an, dass ein weiterer Mitarbeiter nun die Leitungen im Keller kontrollieren würde. Die weitere unbekannte Täterschaft begab sich währenddessen in die Wohnung und durchsucht unbemerkt den Wohnbereich auf Wertgegenstände und entwendete Schmuck und Bargeld in Höhe von circa 11.500 Euro. Der männliche Täter konnte wie folgt von der Geschädigten beschrieben werden: rundes Gesicht, dunkle Augen, dunkle Kopfbedeckung und Bekleidung, sprach Hochdeutsch. Kurz danach ereignete sich ein identischer Vorfall im Sollingweg in Stadtoldendorf. Die Täter verließen jedoch die Wohnung, nachdem sie feststellten hatten, dass sich mehrere Personen in dieser befanden. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 958-0 entgegen und bitte Zeugen sich bei der Polizei Holzminden zu melden. Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen. - Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung vorab angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke oder Ableser von Gas-/Stromzählerständen. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer unbedingt selbst heraus!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell