Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Autofahrer waren ohne Führerschein unterwegs

Führerscheinbeschlagnahmen nach Alkohol- und Drogenfahrten

Bild-Infos

Download

Bad Münder / Salzhemmendorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (29.02.2024) wurde gegen 22:10 Uhr in Salzhemmendorf-Thüste ein Pkw BMW angehalten und kontrolliert. Der 19-jährige Fahrer aus Salzhemmendorf besitzt keine Fahrerlaubnis. Dieser Umstand war der Streifenwagensatzung aus Bad Münder bereits bekannt, da der junge Mann bereits zwei Tage zuvor, also am Dienstag, gegen 14:15 Uhr, in Salzhemmendorf beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde.

In beiden Fällen besteht zusätzlich der Verdacht, dass der Salzhemmendorfer unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. Die Vortests reagierten jeweils positiv auf THC-haltige Substanzen sowie auf Kokain. Sowohl am Dienstag als auch am gestrigen Donnerstagabend wurden ihm zum gerichtsverwertbaren Nachweis Blutproben entnommen, die im rechtsmedizinischen Labor untersucht werden.

Weitergehende Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 19-Jährige mit Betäubungsmittel handeln könnte. Daher wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Hierbei wurde auch ein Drogenspürhund eingesetzt. Es konnten Substanzen aufgefunden werden, die zum Teil in Konsumeinheiten unterteilt in Beutel und anderen Verpackungseinheiten abgepackt waren. Außerdem wurde ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät und eine höhere Bargeldsumme als mögliches Dealgeld sichergestellt.

Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen wird dem jungen Mann der unerlaubte Besitz und Handel mit Betäubungsmittel vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

Ebenfalls ohne Fahrerlaubnis wurde am Mittwoch, 28.02.2024, ein 25-jähriger Transporter-Fahrer aus dem Landkreis Schaumburg angetroffen. Dieser war gegen 08:15 Uhr auf der im Bad Münder-Eimbeckhausen unterwegs, als dieser von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde.

Bereits am Samstag, 24.02.2024, kam es gegen 20:35 Uhr in Bad Münder-Eimbeckhausen auf der Waltershäger Straße zu einem Vorfall, bei dem ein Hund schwer verletzt wurde. Eine 33-jährige Frau war mit ihrem Hund zu einer Gassi-Runde unterwegs und musste dabei an einem geparkten Fahrzeug vorbeigehen. Aus Richtung Wald näherte sich ein Transporter und fuhr so dicht an den angeleinten Hund vorbei, dass dieser vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt wurde. Der Vierbeiner musste in einer Tierklinik behandelt werden.

Der Fahrer des Transporters setzte nach einem kurzen Stopp seine Fahrt fort. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte der Wagen schnell ausfindig gemacht werden. Der mutmaßliche Fahrer, ein 28-jähriger Mann aus Bad Münder, stand zum Zeitpunkt des Antreffens unter Alkoholeinfluss. Ein Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,8 Promille. Dem Fahrer wurden Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Dienstag, 20.02.2024, 21:45 Uhr, entdeckte ein Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Lange Straße (Bad Münder) einen erheblich beschädigten Pkw Hyundai. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann, der offenbar schlief. Der Zeuge musste aufgrund der Fahrzeugbeschädigungen, unter anderem befand sich kein Reifen mehr auf der Felge vorn rechts, davon ausgehen, dass mit dem Hyundai im Nahbereich ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Er informierte die Polizei.

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte durch die Spur, die die blanke Felge bis zur Tankstelle verursacht hatte, die Fahrtstrecke zurückverfolgen und die Unfallstelle auf der Bundesstraße 442 auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 72 ausfindig machen. Der Hyundai muss hier in die Schutzplanke geprallt sein.

Der 47-jährige Mann auf dem Fahrersitz wurde von den Polizeibeamten geweckt. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alcotest zeigte bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain und Amphetamine. Auch in diesem Fall wurden dem Mann aus Hameln Blutproben entnommen. Der mitgeführte Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell