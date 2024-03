Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei im Landkreis Holzminden stoppt alkoholisierte oder berauschte Fahrzeugführer

Holzminden/Hehlen/Stadtoldendorf (ots)

An diesem Wochenende wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere Fahrzeugführer im Landkreis Holzminden festgestellt, die unter Alkohol- oder Drogenbeeinflussung am Straßenverkehr teilgenommen haben.

Bereits am Freitag (01.03.2024), gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Holzmindener mit seinem Mofa die Nordstraße in Holzminden als er einer Streife auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,3 Promille und lag somit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem lag für das Mofa keine gültige Versicherung vor. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am Freitag (01.03.2024) um 12.45 Uhr wurde diesmal ein 27-jährger Mann auf seinem E-Scooter in Hehlen von den Beamten der Polizeistation Bodenwerder kontrolliert. Auch in diesem Fall bestätigte sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Bei dem Fahrer wurde ein Wert von über 0,5 Promille gemessen, sodass ihm die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt werden musste. Für den E-Scooter konnte ebenfalls kein gültiger Versicherungsnachweis vorgelegt werden. Gegen den 27-jährigen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Freitag (01.03.2024), gegen 18.30 Uhr, wollte sich ein 17-jähriger auf seinem E-Scooter in Stadtoldendorf zunächst der Verkehrskontrolle entziehen. Die eingesetzten Beamten der Polizei Stadtoldendorf konnten die Flucht jedoch verhindern. Bei der anschließenden Überprüfung wurden bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und der Konsum eingeräumt. Er musste die Beamten zu der Blutprobenentnahme durch einen Arzt begleiten. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der 17-jährige aus Stadtoldendorf zeigte sich allerdings wenig belehrbar und wurde am Samstagabend (02.03.2024), gegen 18.00 Uhr, erneut fahrenderweise angetroffen. Wieder besteht der Verdacht einer akuten Beeinflussung durch berauschende Mittel. Der E-Scooter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01./02.03.2024) wurde um 03.30 Uhr in der Ernst-August-Straße in Holzminden ein 20-jähriger aus Holzminden auf seinem E-Scooter angehalten. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von über 1,3 Promille gemessen, sodass auch hier eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Strafverfahren wurde auch in diesem Fall eingeleitet.

