Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Raubüberfall zum Nachteil eines 91-jährigen Seniors

Kaierde/ Delligsen (ots)

Am Donnerstag (29.02.2024) gegen 20:00 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte, männliche Personen in der Ortschaft Kaierde (bei Delligsen) in ein in der Sörmannstraße gelegenes Wohnhaus eines 91-jährigen Seniors ein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, fesselten sie zunächst das Opfer um anschließend die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut zu durchsuchen. Anschließend verließen sie das Objekt in unbekannte Richtung. Die Täter erlangten Diebesgut in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

Das Opfer konnte sich in der Nacht selbst befreien und Angehörige benachrichtigen. Medizinische Versorgung benötigte der Senior nicht. Die alarmierte Polizeidienststelle in Stadtoldendorf begab sich umgehend zum Tatort. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik aus Holzminden und Hameln hinzugezogen.

Die Polizei Holzminden sucht nach den zwei männlichen Tätern, die sich über eine Wiesenfläche aus Richtung der Straße "Im Meere" angenähert haben sollen. Personen, die Angaben zu dem Vorfall und insbesondere den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 zu melden.

