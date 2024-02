Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 27-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 27-jähriger Radfahrer fuhr am Mittwochnachmittag gegen 17:50 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Heidelberg entlang. Zeitgleich bog eine 34-jährige Ford-Fahrerin von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Jahnstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des geradeausfahrenden Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 27-Jährige stark ab, woraufhin dieser über das Lenkrad seines Fahrrads zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Der 27-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad kam es nicht.

