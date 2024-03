POL-HOL: Polizei sucht Eigentümer von Damenuhr und Schlüsselbund

Hameln (ots) - Am Montagmittag (04.03.2024) wurde ein männlicher Leichnam in seiner Wohnung in der Hamelner Südstadt aufgefunden. Der 62-Jährige wurde augenscheinlich das Opfer eines Tötungsdeliktes. Eine Verwandte hatte den Mann als vermisst gemeldet, nachdem dieser sich nicht wie vereinbart, bei ihr gemeldet ...

mehr