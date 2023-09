Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Spurenauswertung dauert an

Erreichbarkeiten der Pressestelle am Wochenende

Pragsdorf (ots)

Im Fall des getöteten sechsjährigen Jungen aus Pragsdorf dauert die Auswertung der Spuren vom Messer, von der Kleidung des Jungen sowie DNA auch noch über das Wochenende an, da u.a. gewisse biologische Prozesse, die für die Auswertung notwendig sind, wie bereits berichtet nicht manuell beschleunigt werden können.

Die Kripo-Beamten werden morgen und übermorgen weiter intensiv die Ergebnisse der umfangreichen Befragungs-Aktion in Pragsdorf vom Mittwoch auswerten und Hinweise für weitere Ermittlungsansätze nutzen.

Sofern sich neue Erkenntnisse ergeben, wird die Polizei diese in einer neuen Pressemitteilung veröffentlichen.

Darüber hinaus ist die Pressestelle am Wochenende für mögliche Nachfragen zu diesem Fall telefonisch oder per Mail wie folgt erreichbar: Am Sonnabend, 23.09., in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter der Nummer 0395/55822040 sowie unter der bekannten Mail-Adresse. Am Sonntag, 24.09., in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr unter der Nummer 0395/55822041 bzw. unter der bekannten Mail-Adresse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell