Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 21-Jähriger mit über 170 km/h gestoppt

Hameln/Aerzen (ots)

Am Samstag (09.03.24) wurden die Einsatzkräfte der Polizei Hameln auf der Gegenfahrbahn der Pyrmonter Straße auf zwei Fahrzeuge aufmerksam, die mit hoher Geschwindigkeit die Pyrmonter Straße in Richtung Fort Luise befuhren. Die Polizisten aus Hameln nahmen zwecks einer Kontrolle die Verfolgung der Fahrzeuge auf und wendeten den zivilen Funkstreifenwagen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnte lediglich eines der Fahrzeuge im Bereich der Wangelister Straße in Hameln gesichtet werden. Der Fahrer eines BMWs mit Hamelner-Kennzeichen befuhr die Bundesstraße 1 zwischen Hameln und Groß Berkel dabei mit circa 170 km/h, obwohl dort eine Beschränkung von 100 km/h herrschte. Die Ortschaft Groß Berkel durchfuhr der Mann aus Aerzen mit circa 90 km/h und nutzt dabei regelmäßig die Gegenfahrbahn und Sperrflächen. Der 21-jährige Fahrer setzte seine Fahrt weiter über den Dibbetweg in Groß Berkel in Richtung Königsförde fort. Zwischen den Ortschaften erreichte er eine Geschwindigkeit von circa 170 km/h. Die Einsatzkräfte der Polizei Hameln konnten im Bereich Grupenhagen aufschließen. Dem Anhaltesignal "Stopp Polizei" kam er dort nach. Der zweite Fahrzeugführer konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Aerzener muss sich nun des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Der Führerschein sowie der BMW des Fahrers wurden durch die eingesetzte Polizeikräfte sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell