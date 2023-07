Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 33-Jährigen in Kempen

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen (ots)

Am Montagnachmittag, 10. Juli 2023 um 15:30 Uhr, überstellten die niederländischen Behörden der Bundespolizei in Kempen einen 33-jährigen Türken. Der Mann war zuvor unerlaubt ohne gültige Grenzübertrittpapiere in die Niederlande eingereist. Beim Abgleich der Personalien anhand der Fingerabdrücke im Bundespolizeirevier Kempen stellte sich heraus, dass gleich drei Fahndungsnotierungen gegen ihn vorlagen. Die Staatsanwaltschaft in Traunstein hatte einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Einreiseverbot erlassen. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1785 EUR bezahlen oder eine 119-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin suchte die Staatsanwaltschaft in Koblenz den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. In diesem Fall war noch eine Geldstrafe von 4500 EUR zu zahlen oder eine 150-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Zudem hatte das Ausländeramt Neuwied eine rechtskräftige Ausweisungs- / Abschiebeverfügung gegen ihn erlassen. Nach Rücksprache mit den Ausländerämtern in Neuwied und Kleve brachte die Bundespolizei den Türken nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt in Willich.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell