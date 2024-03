POL-HOL: Tödlicher Verkehrsunfall - Motorradfahrer prallt bei Sturz gegen die Schutzplanke

Hessisch Oldendorf (ots) - Am Dienstag (12.03.2024), kam es gegen 14:00 Uhr auf der Landesstraße 434 bei Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw überholte in Fahrtrichtung Hessisch Oldendorf, in Höhe der Brücke über die Bundesstraße 83, einen weiteren Pkw. Ein entgegenkommender roter VW Polo musste dadurch nach rechts ausweichen ...

