PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bei Auseinandersetzung Messer eingesetzt +++ Ermittlungen nach Graffiti-Schmierereien +++ Verletzte durch Reizstoff

Hofheim (ots)

1. Bei Auseinandersetzung Messer eingesetzt, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Sonntag, 22.10.2023, 22:18 Uhr

(jn)Am Sonntagabend kam es am Hofheimer Busbahnhof zu einem Vorfall, bei dem ein 16-Jähriger ein Messer eingesetzt haben soll. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Um 22:18 Uhr seien die zwei 25-jährigen Geschädigten von zwei Jugendlichen angesprochen worden, als sie sich im Bereich "Alte Bleiche" aufhielten. Aus bisher unbekannten Gründen soll dann einer der 16 Jahre alten Jugendlichen ein Messer hervorgeholt haben. Dieses sei in der Folge von einem der Tatverdächtigen eingesetzt worden, wobei einer der Geschädigten eine Verletzung erlitt und später medizinisch behandelt werden musste. Während die Polizei alarmiert wurde, flüchteten die zwei Täter vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung entdeckt und festgenommen werden. Zwecks polizeilicher Maßnahmen kam das Duo mit auf zur Polizeistation in Hofheim. Gegen die Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Kriminalpolizei ermittelt nach Schmierereien, Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Unterführung, Freitag, 20.10.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 21.10.2023, 08:50 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag im Bereich des Bahnhofsplatzes in Hattersheim Graffiti-Sprühereien hinterlassen, infolge derer nun die Kriminalpolizei ermittelt. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 08:50 Uhr hielten sich der oder die Täter in der Unterführung auf und beschmierten die Wände mit volksverhetzenden Worten und Schriftzügen. Die Kosten für die Reinigung, die bereits durchgeführt wurde, belaufen sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen können. Diese werden unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen.

3. 46-Jähriger fährt betrunken und leistet Widerstand, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Sonntag, 22.10.2023, 22:20 Uhr

(jn)In Hofheim ist am Sonntagabend ein betrunkener Autofahrer von Zeugen gemeldet worden, woraufhin der 46-jährige Hofheimer von der Polizei kontrolliert wurde. Für die polizeilichen Maßnahmen zeigte er wenig Verständnis und leistete in dem Zusammenhang Widerstand. Gegen 22:20 Uhr hatten Zeugen den schwankenden Mann im Parkhaus in der Hattersheimer Straße beobachtet, als dieser in sein Fahrzeug stieg und losfuhr. Daraufhin sprachen ihn die Zeugen an, unterbunden eine Weiterfahrt und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten bei dem augenscheinlich betrunkenen Mann zudem fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Im weiteren Verlauf setzte sich der 46-Jährige auch körperlich zur Wehr, weshalb wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache, konnte er die Polizeistation zu Fuß wieder verlassen.

4. Zwei Verletzte nach Einsatz von Reizstoff, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Freitag, 20.10.2023, 23:10 Uhr

(jn)Am Freitagabend mussten in Hofheim zwei 16 und 19 Jahre alte Personen medizinisch behandelt werden, nachdem sie mit Reizstoff besprüht worden waren. Die beiden Geschädigten gaben an, sich gegen 23:10 Uhr mit Freunden im Bereich des Autoscooters am Chinonplatz aufgehalten zu haben, als es zunächst zu einer Aussprache mit einer anderen Gruppe gekommen sei. In dem Zusammenhang habe ein bislang unbekannter Täter ein Pfefferspray hervorgeholt und in Richtung der Geschädigten gesprüht. Beide mussten von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Indes wurden von der verständigten Polizei vier Personen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren ausgemacht und kontrolliert, die der abgegebenen Personenbeschreibung entsprachen. Alle vier kamen für weitere Maßnahmen mit zur Polizei. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung bezüglich einer fünften Person dauern an.

5. Unbekannter zerkratzt Fahrzeug - Geschädigte sitzt im Pkw, Flörsheim am Main, Weilbach, Claudiusstraße, Sonntag, 22.10.2023, 22.20 Uhr

(eh)Am Sonntagabend beschädigte ein Unbekannter ein geparktes Auto in Flörsheim am Main. Der schwarze Opel Astra war ordnungsgemäß in der Claudiusstraße abgestellt worden. Gegen 22.20 Uhr und noch während die Geschädigte in dem Fahrzeug saß, näherte sich ein unbekannter Mann und zerkratzte die Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete er und konnte auch bei einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt und machte auf die Zeugin einen ungepflegten Eindruck. Des Weiteren habe er eine kräftige Statur sowie einen Bart getragen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476 -0 entgegen.

6. Unbekannter flüchtet von Unfallstelle Kriftel, Bahnhofstraße, Donnerstag, 19.10.2023, 19.30 Uhr bis Freitag, 20.10.2023, 19.15 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Donnerstag, dem 19.10.2023, auf Freitag, dem 20.10.2023, beschädigte ein Unbekannter ein geparktes Auto in Kriftel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der blaue VW Golf wurde von seinem Besitzer ordnungsgemäß am Fahrbahnrand gegen 19.30 des Donnerstages in der Bahnhofstraße abgestellt. Als dieser am darauffolgenden Freitag gegen 19.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass es an seinem Fahrzeug zu Beschädigungen in Folge eines Unfalles gekommen war. Ohne den Sachschaden zu melden, hatte sich der unbekannte Autofahrer entfernt und einen Sachschaden in Höhe von circa 3.500 EUR hinterlassen.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 -0 entgegen.

7. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Bad Soden-Neuenhain, Königsteiner Straße, Freitag, 20.10.2023, 22.24 Uhr

(eh) Am vergangenen Freitag kam es in Bad Soden-Neuenhain zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten sowie einem Sachschaden in Höhe von circa 30.000 EUR. Ein 37-jähriger Neuenhainer befuhr um 22.24 Uhr mit seinem Hyundai Tucson die Königsteiner Straße, aus Richtung Altenhainer Straße kommend. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er auf Höhe der Hausnummer 186 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem ordnungsgemäß geparkten Ford Focus zusammen. Anschließend kollidierte er mit einem Wohnhaus. Der Fahrer wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo man bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille feststellte. Dies hatte eine Blutabnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines zur Folge.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell