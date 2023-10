PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher festgenommen+++mehrere Fahrzeuge beschädigt+++Gartenhütte aufgebrochen+++Verkehrsunfallflucht+++

Hofheim (ots)

1. Einbrecher festgenommen, Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Sonntag, 22.10.2023, 03:36 Uhr

(jk)Ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ist am frühen Sonntag morgen in Eschborn auf frischer Tat festgenommen worden. Eine Sicherheitsfirma meldete der Polizei einen Einbruchmelder an einem Firmengebäude. Zudem konnte über eine Kamera eine Person im Objekt festgestellt werden. Umgehend entsandte Kräfte umstellten das Gebäude und stellten ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss fest. Im Anschluss wurde die Firma, mit Unterstützung eines Diensthundes, betreten. Hier konnte der Täter, welcher sich auf einer Toilette versteckte, festgenommen werden.

2. Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Hofheim, Schmelzweg, Freitag, 20.10.2023 bis Samstag, 21.10.2023

(jk)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden sieben Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Es wurden jeweils die Außenspiegel und/oder die Tankdeckel, der am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuge abgeschlagen oder abgetreten. Aufgrund der gleichgelagerte Beschädigungen und der nah gelegenen Tatörtlichkeiten ist davon auszugehen, dass es sich um einen Täter bzw. um eine Tätergruppierung handelt, welche für alle Taten verantwortlich ist. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim, unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

3. Gartenhütte aufgebrochen, Liederbach, An den Hofgärten, Freitag, 20.10.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 21.10.2023, 14:00 Uhr

(jk)Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Liederbach eine Gartenhütte aufgebrochen. Der oder die Täter überkletterten vermutlich den Zaun der Gartenparzelle und zerstörten anschließend die Schließvorrichtung samt Vorhängeschloss an der Gartenhütte. Nach derzeitigen Stand wurde eine Kettensäge entwendet.

Die Polizeistation Kelkheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06195 67490.

4. Verkehrsunfallflucht, Flörsheim, Am Schlag, Freitag, 20.10.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 21.10.2023, 10:00 Uhr

(jk)In der der genannten Zeit wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug bei einem Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem geparkten Hyundai entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

