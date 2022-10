POL-LWL: Zeitumstellung hat Auswirkungen auf Wildwechsel - knapp 250 Wildunfälle im laufenden Monat Oktober auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim

Schadeland/Lüttow-Valluhn (ots) - Am Donnerstagnachmittag haben unbekannte Täter in Schadeland (Gemeinde Lüttow-Valluhn) Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich zwei Männer in der Testorfer Straße, durch eine offenstehende Eingangstür an der Rückseite des Hauses, Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten gezielt nach Schmuck. ...

