POL-MTK: Kellerbrand in Schwalbacher Wohnhaus +++ Autos in Hochheim aufgebrochen +++ Mülltonnenbrand in Hocheim +++ Geschwindigkeitsmessung auf Bundesstraße 8 angekündigt

Hofheim (ots)

1. Wohnhaus nach Kellerbrand evakuiert - drei Personen leichtverletzt, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Donnerstag, 19.10.2023, 14:08 Uhr

(jn)Infolge eines Kellerbrandes am frühen Donnerstagnachmittag in Schwalbach, musste ein Wohnhaus evakuiert werden. Drei Personen wurden leicht verletzt, zudem entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro.

Um kurz nach 14:00 Uhr fuhren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an den Schwalbacher Marktplatz, da hier Rauch gemeldet worden war, der aus einem Wohnblock austrat. Vor Ort stellte die Feuerwehr einen Brand im Kellerbereich fest, der zu einer immer stärkeren Rauchentwicklung führte, so dass das Gebäude evakuiert werden musste. Dabei atmeten drei Personen Rauchgase ein und mussten ambulant behandelt werden. Im Zusammenhang mit den Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen wurde die Kreuzung Westring / Avrilléstraße voll gesperrt sowie Teile der Berliner Straße und des Ostringes. Gegen 15:00 Uhr war der Brand, der in einem Kellerabteil ausgebrochen war, gelöscht und gegen 17:00 Uhr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren, da keine Gefahr mehr bestand. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Keller verschlossen und versiegelt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die betroffene Kellerparzelle vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, haben die Brandexperten der Kriminalpolizei in Sulzbach die Ermittlungen an der Brandstelle aufgenommen.

Zeuginnen oder Zeugen, die am Donnerstagmittag verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Drei Pkw aufgebrochen und Beute gemacht, Hochheim am Main, Burgeffstraße, Mainzer Straße, Rüdesheimer Straße, bis Donnerstagmorgen, 19.10.2023

(jn)Autoknacker waren zwischen Dienstag und Donnerstag in Hochheim zugange, wobei sie drei Pkw gewaltsam öffneten und Werkzeug sowie ein Mobiltelefon entwendeten. So hatten es die bislang unbekannten Täter in der Mainzer Straße auf einen weißen Peugeot Boxer abgesehen, der zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen auf den Parkplätzen neben dem Geheimrat-Hummel-Platz parkte. Sie brachen das Kofferraumschloss auf und entwendeten eine Schlagbohrmaschine, ein Schnittgerät, einen Laser und weitere Arbeitsmaschinen mit einem Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Auch in der Burgeffstraße und in der Rüdesheimer Straße schlugen Kriminelle zu. Hier wurden ein Opel Movano und ein Peugeot Partner gewaltsam geöffnet und Werkzeug im Wert von etwa 7.000 Euro sowie ein Mobiltelefon samt Zubehör gestohlen. Beide Fahrzeuge waren am Mittwochabend noch unbeschädigt. Somit müssen sich diese zwei Taten in der Nacht zum Donnerstag ereignet haben.

In allen drei Fällen ermittelt das zuständige Kommissariat der Sulzbacher Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Arbeitsmaschinen und Werkzeug aus Lagerraum gestohlen, Schwalbach am Taunus, Am Flachsacker, bis Donnerstag, 19.10.2023, 07:20 Uhr

(jn)Am Donnerstagmorgen wurde auf einem Firmengelände in Schwalbach ein Einbruch in einen Lagerraum festgestellt. Die unbekannten Täter machten Beute im Wert von knapp 10.000 Euro. Hierfür hatten sie ein Firmengelände "Am Flachsacker" betreten und einen Lagerraum aufgebrochen, aus welchem sie Arbeitsmaschinen und Werkzeug im Wert von einigen Tausend Euro entwendeten.

Sachdienliche Hinweise werden von der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 erbeten.

4. Brand einer Restmüll-Tonne,

Hochheim am Main, Breslauer Ring, Freitag, 20.10.2023, 03:57 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben heute in den frühen Morgenstunden in Hochheim am Main eine Restmüll-Tonne in Brand gesetzt. Derzeit ist noch unklar, ob die Tat fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Um kurz vor 04:00 Uhr wurde die brennende und auf der Straße stehende Mülltonne der Polizei gemeldet. Vor Ort im Breslauer Ring stellten die Polizisten die in Vollbrand geratene 1.100 Liter Restmülltonne fest, die in der Folge von der Feuerwehr gelöscht wurde. Eine Gefahr des Übergreifens auf Gebäude oder Fahrzeuge bestand nicht, der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall. Diese werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen.

5. Fahrzeugscheibe beschädigt, nichts entwendet, Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Mittwoch, 18.10.2023, 07:45 Uhr bis 15:20 Uhr

(jn)In Bad Soden haben unbekannte Täter am Mittwoch die Scheibe eines BMW stark beschädigt und einen Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursacht. Zwischen 07:45 Uhr und 15:20 Uhr entdeckten die Täter das Fahrzeug in der Kronberger Straße, wo es in einer Parkbucht stand, und schlugen gegen das Seitenfenster. Dabei zersprang die Scheibe, ohne zu zerbrechen. Außerdem wurde der Lack beschädigt. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

6. Polizei beendet Drogenfahrten,

Hattersheim am Main, Freitag, 20.10.2023, 04:55 Uhr und 05:05 Uhr

(jn)Heute in den frühen Morgenstunden sind in Hattersheim zwei Verkehrsteilnehmer von der Polizei angehalten worden, gegen die jeweils Strafverfahren eingeleitet werden mussten. Beide standen augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Um 04:55 Uhr hatte sich eine Polizeistreife in Okriftel für die Kontrolle eines 22-jährigen E-Roller-Fahrers entschieden, bei dessen Überprüfung sich herausstellte, dass er unter Drogeneinfluss stand und zudem sein Gefährt nicht versichert war. Nach einer Blutentnahme und der Einleitung entsprechender Verfahren, kam er wieder auf freien Fuß. Um 05:05 Uhr fiel einer weiteren Polizeistreife ein 37-jähriger Opel-Fahrer in der Neckarstraße im Ortsteil Eddersheim auf. Als sie ihm mittels Anhaltesignalen die bevorstehende Kontrolle signalisierten, warf der 37-Jährige, der alleine im Auto saß, noch einen glühenden Joint aus dem Fenster. Auch er musste zwecks polizeilicher Maßnahmen mit auf die Wache.

7. Zwei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß, Kelkheim (Taunus), Frankenallee, Breslauer Straße, Donnerstag, 19.10.2023, 11:18 Uhr

(jn)Ein 57-jähriger Pickup-Fahrer aus Kelkheim hat am Donnerstagvormittag in Kelkheim einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er und ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer verletzt wurden. Um 11:18 Uhr verließ der 57-Jährige, wie die Unfallaufnahme zeigte, eine Grundstückseinfahrt der Breslauer Straße und bog nach links auf die Frankenallee in Fahrtrichtung Frankfurter Straße ab. Hierbei übersah er den 54-Jährigen, der die Frankenallee in Fahrtrichtung Königsteiner Straße befuhr. Es kam zu einer Kollision, infolge derer beide Autofahrer in Krankenhäusern behandelt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

8. Opel auf Parkplatz der Rettungsleitstelle beschädigt, Hofheim am Taunus, Katharina-Kemmler-Straße, Donnerstag, 19.10.2023, 07:15 Uhr bis 12:15 Uhr

(jn)Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz der Hofheimer Rettungsleitstelle eine Verkehrsunfallflucht. Um 07:15 Uhr hatte eine Frau ihren blauen Opel im Bereich der Katharina-Kemmler-Straße abgestellt. Als sie fünf Stunden später zurückkehrte, fielen ihr frische Beschädigungen im linken hinteren Bereich ihres Fahrzeuges auf. Offensichtlich war sie Opfer einer Unfallflucht geworden. Von der Verursacherin oder dem Verursacher fehlt indes jede Spur. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

9. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 8, Anschlussstelle Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

