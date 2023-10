PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von Fahrrädern aus Gartenhütte in Liederbach am Taunus

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Fahrrädern aus Gartenhütte in Liederbach am Taunus

Donnerstag, 19.10.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 20.10.2023, 07:15 Uhr

65835 Liederbach am Taunus, Sulzbacher Straße

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag in eine verschlossene Gartenhütte ein. Hierzu brachen diese die hölzerne Eingangstür gewaltsam auf. Aus dem Inneren wurden daraufhin zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine Summe im mittleren 4-stelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,00 EUR. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der (06195) 6749-0 entgegen.

