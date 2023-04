Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger Falle gestellt

Erfurt (ots)

Am Wochenende tappte ein Betrüger in eine Falle. Ein Erfurter hatte im Internet seinen Laptop an einen Mann verkauft. Dieser zahlte aber nicht. Der 46-Jährige gab sich damit nicht zufrieden. Er initiierte ein Verkaufstreffen für einen Artikel, welchen der Betrüger im Internet angeboten hatte. Am Treffpunkt warteten auf den 40-jährigen Täter Zivilkräfte der Polizei. In der Wohnung des Mannes stießen die Beamten auf den gesuchten Laptop. Der Geschädigte bekam diesen zurück, der Täter erhielt eine entsprechende Anzeige wegen Betrugs. (JN)

