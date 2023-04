Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzen

Sömmerda (ots)

Am Freitag (31.01.2023) in den Mittagsstunden ereignete sich auf der B176 bei Sömmerda ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 17jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Rover die L1054 aus Weißensee kommend und bog nach links auf die B176 in Richtung Sömmerda ab. Hierbei verlor sie aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in den Straßengraben. Die Fahrerin, sowie eine der Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt ins Klinikum nach Sömmerda verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Gegen die 17-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (TS)

