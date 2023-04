Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Sömmerda (ots)

Am 31.03.2023 wurde um 23:00 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw Ford in Sömmerda in der Weißenseer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab um 23:05 Uhr einen Wert von 1,15 Promille. Es folgten die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (TS)

