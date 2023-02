POL-DA: Gernsheim: "Blitz for Kids" - Polizei überwacht Geschwindigkeit auf Schulweg

Rüsselsheim (ots) - Am Mittwoch (15.02.), in der Zeit zwischen 7.50 und 8.50 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Bunsen-Straße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter drangen zunächst durch die Eingangstür ein und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten Geld, Schmuck, ein Mobiltelefon ...

mehr