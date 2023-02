POL-DA: Heppenheim: Neuer Lastwagen gestohlen gestohlen/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Im Zeitraum zwischen 14.02.2023, 17:00 Uhr und 15.02.2023, 10:30, kam es auf Höhe der Riedlingerstraße 33 in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten, braunen Mercedes Vito am Heckbereich und entfernte sich ohne dies zu melden. Zeugen wenden sich bitte an das 1. ...

mehr