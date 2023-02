POL-DA: Gernsheim: In Einfamilienhaus eingebrochen

Heppenheim (ots) - Am späten Dienstagabend (14.02.) um 21.50 Uhr traf ein Einbrecher auf die Bewohner "Am Steinern Weg" und floh sofort. In das Einfamilienhaus gelangte der Einbrecher über ein Kellerfenster. Aus diesem flüchtete er auch wieder, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim unter 06252 706-0 ...

mehr