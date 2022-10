Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Im Tatzeitraum vom 02.10.2022, 14:00 Uhr, bis 03.10.2022, 09:50 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein dreistöckiges Wohnhaus in der Kirchenstraße in Blieskastel. Der oder die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Zugangstür und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten des Anwesens nach Wertgegenständen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 500EUR.

Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

