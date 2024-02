Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Raubüberfall auf NP-Markt in Lübbecke gesucht

Lübbecke (ots)

(BT) Zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt kam es am Freitagabend in Lübbecke. Betroffen war gegen 20.35 Uhr der NP-Markt an der Alsweder Straße. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der etwa 35- bis 45-jährige Mann zunächst verschiedene Waren in einen Einkaufskorb gelegt und war damit zur Kasse gegangen. Er legte seine Einkäufe auf das Kassenband, holte beim Bezahlvorgang jedoch ein Messer heraus und bedrohte damit die Kassiererin. Anschließend griff der Mann in die Kasse und entnahm Scheingeld in bislang unbekannter Höhe. Der Täter konnte danach mit seiner Beute aus dem Supermarkt fliehen.

Die Kassiererin blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde von Ort von Rettungskräften betreut. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte den Täter nicht mehr antreffen.

Der Tatverdächtige ist etwa 35 - 45 Jahre alt, ca. 185 - 190 cm groß, Bartträger und sprach akzentfrei hochdeutsch. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Mütze sowie eine längere, schwarze Jacke. Außerdem hatte der Mann einen roten Einkaufsbeutel bei sich.

Wer den Mann bei seiner Flucht am Freitagabend gegen 20.35 Uhr im Bereich der Alsweder Straße gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell