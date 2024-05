Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kleinkind

Am Samstag, 25. Mai 2024 um 10:29 Uhr, befuhr eine 76-Fahrzeugführerin aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Tenstedter Straße in Richtung Schwichteler. In entgegengesetzte Richtung befuhr eine 41-Jährige aus Cappeln mit ihrem 3-jährigen Kind den Geh-/und Radweg auf ihren Fahrrädern. An einer Querungshilfe hielten die beiden Fahrradfahrer zunächst an. Als das Kleinkind mit seinem Fahrrad plötzlich anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 76-Jährigen. Das Kind, welches einen Helm trug, wurde dabei leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, 25. Mai 2024 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 17:35 Uhr, parkte ein 51-jähriger aus Berge seinen Pkw, VW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Straße Lankumer Ring. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw des Mannes. Ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471-1860-0 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstagabend, 25. Mai 2024, beobachteten aufmerksame Zeugen, wie ein Fahrzeug einen in der Glatzer Straße ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 58-jährigen Garrelerin touchierte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Als Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme ein 20-Jähriger aus Bösel ermittelt werden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit Flucht

Zwischen Samstag, 25. Mai 2024 um 22:30 Uhr und Sonntag, 26. Mai 2024 um 02:05 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Auf'm Hauk. Hier beschädigte er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, Renault eines 34-Jährigen aus Garrel. Ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben, entfernte sich der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter 04474-93942-0 in Verbindung zu setzen.

