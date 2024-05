Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Volksverhetzende Parolen auf dem Schützenfest - Staatsschutz ermittelt

Wie der Polizei bekannt wurde, werden in einem öffentlichen Chatportal aktuell Videosequenzen geteilt, die offenbar Szenen eines Schützenfestes zeigen, welches am Pfingst-Wochenende in einem Löninger Ortsteil stattgefunden hat.

In diesen Videos sind mehrere junge Männer zu sehen, die in der Öffentlichkeit zur Melodie des Liedes "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino mutmaßlich volksverhetzende Parolen grölen. Zeugen haben diese Videos einer Polizeidienststelle vorgelegt und in diesem Zusammenhang Anzeige erstattet.

Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

"In einer weltoffenen und toleranten Gesellschaft, die gerade erst das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes gemeinsam gefeiert hat, ist ein solches Verhalten mit unserem Menschenbild nicht vereinbar.", äußerte sich Polizeipräsident Andreas Sagehorn.

