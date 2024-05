Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfallflucht, hier: Zeugenaufruf Am Donnerstag, 23. Mai 2024, 07.15 Uhr, beabsichtigte eine 56-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße "Dehlenkamp" aufzufahren und touchierte hierbei einen vorbeifahrenden Pkw. Während die 56-jährige ihre Kontaktdaten für die Unfallaufnahme notiert, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Am Pkw der 56-jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfallgegner, bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen. Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Donnerstag, 23. Mai 2024, 16.00 Uhr befuhr eine 48-jährige aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta. Als sie den Kreisverkehr Petersburg, in Richtung Unterführung verlassen wollte, übersah sie eine von links kommende 23-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Lohne- Verkehrsunfallflucht, hier: Zeugenaufruf Am Donnerstag, 23. Mai 2024, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.55 Uhr, wurde in Lohne, Gewerbering, ein grauer Toyota Avensis eines 42-jährigen aus Vechta auf einem Parkplatz am linken Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich um Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, um 19.05 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus Damme mit seinem Pkw die Straße "Grandorf", obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Fahrzeug war nicht zugelassen, zudem war am Fahrzeuge ein falsches Kennzeichenpaar angebracht. Daher wurden mehrere Strafverfahren gegen den Dammer eingeleitet, er musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, um 07.10 Uhr befuhr eine 51-Jährige aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Neuenkirchener Straße und beabsichtigte nach links in den Fladderweg abzubiegen. Ein nachfolgender 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf befand sich jedoch bereits im Überholvorgang und musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum und verletzte sich. Er wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Lohne- Pkw beschädigt

In der Nacht zu Freitag, 24. Mai 2024, zwischen 21.30 und 06.00 Uhr, wurde ein weißer Ford Mustang beschädigt, der in der Eschstraße auf einem Parkstreifen abgestellt war. Die Tat geschah, nach ersten Ermittlungen mutwillig, daher sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Hinweise bitte an die Polizei Lohne, Tel.: 04442-808460

