Dinklage - Diebstahl aus Lkw

In der Zeit von Dienstag, 21. Mai 2024, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Mai 2024, 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge aus einem Lkw welcher im Schützenweg abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Zeit von Samstag, 18. Mai 2024, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Mai 2024, 19:30 Uhr brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Reiterweg auf. Am Automaten entstand Sachschaden, augenscheinlich wurden nur Zigaretten entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - mehrere Diebstähle aus Kfz

In der Zeit von Dienstag, 21. Mai 2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Mai 2024, 07:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Pkw in der Platanenstraße und der Fliederstraße und entwendeten aus verschiedenen Volkswagen-Modellen das Infotainment-System. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Cannabiseinfluss

Am Donnerstag, 23. Mai 2024, gegen 03:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw den Heideweg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug wies keinen gültigen Versicherungsschutz aus. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv hinsichtlich THC. Eine Blutprobe wurde entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

