Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. Mai 2024, im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Langen Straße in Essen (Oldenburg) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr gegen einen geparkten PKW Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Essen - Einbruchdiebstahl aus Pkw

Am Mittwoch, den 22. Mai 2024, im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem in der Straße "Am Schneewall" geparkten PKW VW einer 70-jährigen Frau aus Essen und entwendete aus diesem u. a. eine Tasche mit diversen persönlichen Gegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Lastrup - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 17. Mai 2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 21. Mai 2024, 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle in der Linderner Straße und entwendeten aus mehreren Fahrzeugen insgesamt ca. 200 Liter Diesel. Der Schaden wurde auf 620,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Lastrup - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 16. Mai 2024, 15:00 Uhr bis Dienstag, 21. Mai 2024, 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Schulgelände in der St.-Elisabeth-Straße und entwendeten aus einem dortigen Schuppen ein Kettcar. Der Gesamtschaden wurde auf 350,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kfz

Am Mittwoch, 22. Mai 2024 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:15 Uhr beschädigten unbekannte Personen den Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Crafter, an der Wannseestraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 22. Mai 2024, gegen 06:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Rastede mit seinem Pkw den Europaring, obwohl er unter Einfluss von Alkohol stand. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten den 34-Jährigen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell