Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Sonnenschirms

In der Zeit von Freitag, 17. Mai 2024, 01:00 Uhr bis Samstag, 18. Mai 2024, 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen gewerblichen Sonnenschirm einer Gaststätte in der Mühlenstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit von Sonntag, 19. Mai 2024, 20:00 Uhr bis Montag, 20. Mai 2024, 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das mittels Kabelschloss gesicherte Pedelec der Marke Falter. Dieses war in der Straße Kirchplatz abgestellt worden. Der Schaden wurde auf rund 2.300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 20. Mai 2024, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossen abgestellte Pedelec der Marke Hercules. Das Pedelec war im Flur eines Wohnhauses in der Marienstraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf rund 3.100,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Kfz

Am Dienstag, 21. Mai 2024, in der Zeit von 02:20 Uhr bis 02:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter den geparkten Pkw einer 23-jährigen Frau aus Holdorf. Diese hatte ihren Pkw, einen BMW 525I, an der Landwehrstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 21. Mai 2024, gegen 07:35 Uhr, befuhr ein 41-jähiger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Lohner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin steht er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Opioide). Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 21. Mai 2024, gegen 07:10 Uhr kam es auf der Straße Wöstendöllen zu einem Verkehrsunfall. In einer Rechtskurve kam der 41-jährige Mann aus Osnabrück mit seinem mit Schotter beladenen Sattelzug nach links von der Fahrbahn ab und kippte um. Hierbei wurde der 41-Jährige schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Gesamtschaden wurde auf über 150.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell