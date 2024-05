Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Montag, 20. Mai 2024, 14:00 Uhr bis Dienstag, 21. Mai 2024, 11:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Pkw einer 27-jährigen Frau aus Vrees. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Golf, an der Straße Herrensand abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Sonntag, 19. Mai 2024, 19:00 Uhr bis Dienstag, 21. Mai 2024, 05:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Passat, an der Straße Galgenmoor abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 21. Mai 2024, gegen 09:25 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau aus Herford mit ihrem Pkw die B 72 / Friesoyther Straße. In Höhe der Einmündung Am Campingplatz wendete die 53-Jährige auf der Fahrbahn. Ein 40-jähriger Mann aus Cloppenburg, welcher sich einige Pkw hinter der 53-Jährigen befand, beabsichtigte mehrere Pkw zu überholen und kollidierte mit dem Pkw der 53-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 21. Mai 2024, gegen 11:35 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Straße Im Wellfelde. Er beabsichtigte nach rechts auf den Cappelner Damm aufzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 77-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wird der 86-jährige leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 15.000,00 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 21. Mai 2024, gegen 12:05 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Sattelschlepper mit Auflieger die B 213 / Herzlaker Straße. Aufgrund eines vorausfahrenden Rechtsabbiegers muss er verkehrsbedingt bremsen. Dies sahen ein 45-jähriger Mann aus Meppen und ein 25-jähriger Mann zu spät. Beide fuhren in der Folge mit ihren Sattelschlepper mit Auflieger auf den Sattelschlepper des jeweils vorausfahrenden auf. Der Sattelschlepper des 25-jährigen Mannes sowie der Sattelschlepper des 45-jährigen Mannes aus Meppen waren nicht mehr fahrbereit. Der 25-Jährige verletzte sich zudem leicht. Der Schaden wurde auf 15.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell