Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - versuchtes Tötungsdelikt / Tatverdächtiger festgenommen

Am Sonntag, 19. Mai 2024, gegen 01:00 Uhr kam es in Löningen in einer Gaststätte zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Zunächst trennten sich die Gruppen, in der Straße Stratmanns Gärten trafen sie jedoch erneut aufeinander.

In der dortigen Auseinandersetzung verletzte ein 23-jähriger Mann aus Hamburg einen 26-jährigen Mann aus Sögel mit einem Messer lebensgefährlich. Der Tatverdächtige versuchte zunächst sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, konnte jedoch in Tatortnähe festgenommen werden.

Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungs- und Spurensicherungsmaßnahmen eingeleitet. Weitere Angaben zu Hintergründen, zum Verhältnis zwischen den Personen sowie zum Tathergang können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Der 23-Jährige Tatverdächtige wurde noch am selben Abend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell