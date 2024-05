Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Wohngebäude

In der Zeit von Sonntag, 19. Mai 2024, 18:00 Uhr bis Montag, 20. Mai 2024, 16:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus in der Brinkstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den dortigen Kellerräumen. Hier erlangten sie aus verschiedenen Abteilen Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 17. Mai 2024, 18:00 Uhr bis Montag, 20. Mai 2024, 23:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Maximilianstraße und versuchten zunächst sich Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Als dies misslingt begeben sie sich in einen angrenzenden Schuppen und entwenden den dort fest verankerten Tresor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 20. Mai 2024, gegen 03:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Oldenburger Straße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Erliegen. Durch den Unfall wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Er konnte jedoch eigenständig aus dem Pkw klettern und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 36-Jährige konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund des Verdachtes einer Alkoholbeeinflussung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000,00 Euro geschätzt.

Lohne - Verpuffung

Am Sonntag, 19. Mai 2024, 08.37 Uhr kam es in einem Seniorenheim während der Nutzung eines Sauerstoffgerätes und der zeitgleichen Entzündung einer Zigarette zu einer Verpuffung, wodurch eine Bewohnerin schwere Verbrennungen erlitt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Hamburg geflogen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Freitag, 17. Mai 2024, 17.25 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Kolpingstraße. Am Fahrzeug war der Fahrtrichtungsanzeiger auf Dauerleuchten, sog. "US-Standlicht" codiert. Weiterhin waren Sonderräder eines unbekannten Herstellers verbaut, für welche keinerlei Gutachten oder Eintragung vorgelegt werden konnten. Diese bauartlichen Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

