POL-CLP: Pressemitteilung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Müllentsorgung Am 19.05.2024 ist durch Spaziergänger eine Müllentsorgung in einem Waldstück an der Straße Steinbrüggen, Ecke Harpendorfer Weg in Holdorf gemeldet worden. Es sind diverse Kunstoffteile von Pkw und andere Kunstoffbehälter entsorgt worden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Damme (05491-999360) erbeten. ...

