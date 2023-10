Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 14-Jähriger bewusstlos geschlagen - Bundespolizei stellt Angreifer

Dortmund - Lünen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (05. Oktober) soll es im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Grund dafür soll die brüderliche Ablehnung zu der Beziehung seiner Schwester gewesen sein.

Gegen 16 Uhr wies ein Reisender eine Bundespolizeistreife daraufhin, dass im Personentunnel des Hauptbahnhofs Dortmund eine regungslose Person am Boden liegen würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 14-Jährigen, welcher durch seine 19-jährige Begleiterin bereits in die stabile Seitenlage gebracht worden war. Der Jugendliche war bei Bewusstsein. In unmittelbarer Nähe konnte der Angreifer, ein 27-Jähriger, gestellt werden. Diesen brachten die Einsatzkräfte zur Bundespolizeiwache.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Geschädigten. Er wies Verletzungen im Gesicht auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Recherchen ergaben, dass der Lüner den Tag zuvor durch die Polizei Dortmund als vermisst gemeldet wurde. Bundespolizisten informierten die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen.

Die Zeugin (19) gab an, dass es sich bei dem Beschuldigten um ihren Bruder handele, welcher mit der Beziehung zu dem Geschädigten nicht einverstanden sei. Der Lüner habe dem 14-Jährigen unvermittelt mit der linken Faust mehrfach gegen den Kopf geschlagen, bis dieser zu Boden gegangen sei. Eine spätere Videoauswertung bestätigte die Aussage der jungen Frau aus Lünen.

Der türkische Staatsbürger (27) wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Polizeibekannten ein.

