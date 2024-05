Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta vom 19./20.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Müllentsorgung

Am 19.05.2024 ist durch Spaziergänger eine Müllentsorgung in einem Waldstück an der Straße Steinbrüggen, Ecke Harpendorfer Weg in Holdorf gemeldet worden. Es sind diverse Kunstoffteile von Pkw und andere Kunstoffbehälter entsorgt worden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Damme (05491-999360) erbeten.

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 19.05.2024, gegen 22:20 Uhr, kam es in der Athener Straße in Vechta zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Demnach beschädigten unbekannte Täter das Küchenfenster, gelangten in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Zeugen, die zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, den 20.05.2024, gegen 03:00 Uhr, befuhr nach dem aktuellen Ermittlungsstand ein 36-jähriger Mann aus Vechta, als Führer eines Pkw Citroen Berlingo, die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Schneiderkrug. In Höhe Langförden verunfallte der Fahrzeugführer mit dem Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Anschrift des Fahrzeughalters überprüft, wo der verantwortliche Fahrzeugführer mit diversen unfalltypischen Hautverletzungen durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden konnte. Der 36-Jährige Vechtaer wird dringend verdächtigt das Fahrzeug unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt zu haben und infolge dessen verunfallt zu sein. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell