POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 17.05.2024, 19.00 Uhr, bis Samstag, 18.05.2024, 13.25 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem Gegenstand einen Pkw VW Caddy. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum auf einem Parkstreifen an der Bremer Straße in Löningen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 80384-0.

