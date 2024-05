Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 17.05.2024 bis 18.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Alkohol am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis - In den Abendstunden des Freitags kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen Pkw in Saterland. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42jährige Fahrzeugführer aus Barßel seinen Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bösel - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht - Am Freitag kam es gegen 19:20 Uhr in Bösel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 38jähriger Friesoyther befuhr mit seinem Pkw die Friesoyther Straße und musste einem Mofa ausweichen, das, aus dem Flachsweg kommend, die Friesoyther Straße überquerte, ohne die Vorfahrt des Pkw zu beachten. Durch das Ausweichmanöver geriet der Pkw von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Pkw-Führer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mofafahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Friesoythe unter 04491-93390.

Saterland - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße - Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 72 in Saterland ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Gespann aus Pkw und Wohnwagen. Der 57jährige Pkw-Führer aus Südbrookmerland verlor beim Überholen des Gespanns die Kontrolle über seinen Pkw und touchierte das Fahrzeuggespann aus Pkw und Wohnwagen. Der 40jährige Wagenfelder verlor daraufhin ebenfalls die Kontrolle über sein Gespann und drehte sich mit seinem Gespann einmal um die eigene Achse. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell