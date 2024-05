Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Rohbau

Am Dienstag, 14. Mai 2024, gegen 23:38 Uhr beobachtete ein Zeuge wie unbekannte Täter auf ein Grundstück einer zugänglichen Baustelle in der Friesoyther Straße gingen und dort mehrere Pakete Glaswolle. Diese wurden in einen weißen Sprinter geladen. Die unbekannten Personen konnten sich bereits vor Eintreffen der Polizei mit dem Sprinter entfernen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 14:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter den Pkw einer 18-jährigen Frau aus Barßel. Der Pkw, ein VW Lupo, war an der Nelkenstraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 66-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen Opel Mokka, an der Böseler Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 16. Mai 2024, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 85-jährigen Mannes aus Sedelsberg. Dieser hatte seinen Pkw, einen KIA, an der Schulstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell