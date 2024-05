Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Lohne - Tatverdächtiger nach Belästigungen erneut auffällig

Exhibitionistische Handlungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bereits im April kam es zu mehreren Belästigungen und Beleidigungen in Lohne. Hierbei geriet ein 46-jähriger Mann in den Fokus der Ermittlungen. Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5755944

In den vergangenen Tagen kam es nun erneut zu ähnlichen Vorfällen.

So kam es am 10. Mai 2024, gegen 13:30 Uhr zu einem Einsatz in der Straße Am Hövel. Eine 26-jährige Frau aus Lohne meldete, dass eine männliche Person in einem Gebüsch gestanden, seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt habe.

Noch am selben Tag, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Vorfall, dieses Mal am Falkenweg. In diesem Fall entblößte der Täter sein Geschlechtsteil gegenüber einer 48-jährigen Frau aus Lohne und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Am 11. Mai 2024, gegen 19:15 Uhr kam es zu einem weiteren Vorfall in der Dinklager Straße. Das 21-jährige Opfer gab an, dass eine männliche Person plötzlich aus einem Gebüsch hervortrat, seine Hose herunterließ und erneut sexuelle Handlungen an seinem entblößten Geschlechtsteil vornahm.

Nur 30 Minuten später, gegen 19:45 Uhr, fiel die männliche Person bei einer kleinen Holzbrücke zwischen Rehwiese und Pferdewiese in der Kantstraße erneut auf. Er belästigte eine 67-jährige Frau aus Lohne, indem er sie mit einem Sexspielzeug bedrängte.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus. Demnach richten sich die Ermittlungen ebenfalls gegen den bereits genannten 46-jährigen Mann aus Lohne.

Personen, die ebenfalls Opfer einer solchen Tat geworden sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) oder Lohne (Tel.: 04442/80846-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell