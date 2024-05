Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von Gartenmöbeln

In der Zeit von Dienstag, 14. Mai 2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 15. Mai 2024, 09:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Möbelgeschäftes in der Friesoyther Straße und entwendeten diverse Möbel. Der Schaden wurde auf 3.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 07:58 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus dem Saterland mit ihrem Pkw die Neuscharreler Straße in Richtung Neuscharrel. Im Kreuzungsbereich zur B 401 beabsichtigte sie diese zu queren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Papenburg. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 10.000,00 Euro geschätzt.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. Mai 2024, 23:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 55-jährigen Mannes aus dem Saterland. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Passat, an der Straße Am Tannenberg abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 17:55 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. An der Hauptstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Fahrradfahrer. Der 41-jährige Mann aus dem Saterland mit seinem Fahrrad wurde leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt.

Saterland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 18:55 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau aus dem Saterland mit ihrem Pkw die Raiffeisenstraße. Hierbei kam sie von der Straße ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der 68-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell