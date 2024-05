Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Erfolgreiche Festnahme nach einem räuberischen Delikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5777662

Nachdem es am Samstag, 11. Mai 2024, zu einem räuberischen Delikt in einer Tankstelle in der Ellerbrocker Straße kam, gelang der Polizei nun ein Erfolg.

Der Tatverdächtige war nach der Tat zunächst in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei konnte einen 22-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz ermitteln.

Dieser konnte am Dienstag, 14. Mai 2024, in einer Obdachlosenunterkunft in Friesoythe angetroffen und festgenommen werden.

Der 22-Jährige wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter am Amtsgericht Cloppenburg vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell