Barßel - Aufbruch eines Snackautomaten

Am Sonntag, 12. Mai 2024, in der Zeit von 04:32 Uhr bis 04:34 Uhr öffneten die unbekannten Tatverdächtigen einen Snackautomaten in der Schleusenstraße und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 12. Mai 2024, gegen 11:20 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Barßeler Straße in Richtung Kampe. Aufgrund eines vorausfahrenden Pkws, welcher beabsichtigt nach links in die Pappelstraße abzubiegen, musste die 33-Jährige verkehrsbedingt warten. Ein 45-jähriger Mann aus Greven, welcher mit seinem Krad in gleicher Richtung fuhr, sah dies zu spät und kollidierte mit dem Pkw der 33-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Krad-Fahrer, die 33-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 8-jähriger Mitfahrer der 33 leicht verletzt. Der 45-Jähriger wird ein ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wurde auf 23.000 Euro geschätzt.

Friesoythe - Raub auf Tankstelle

Am Samstag, 11. Mai 2024, gegen 13:56 Uhr bedrohte eine unbekannte männliche Person eine 36-jährige Tankstellenmitarbeiterin aus Friesoythe mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und entwendete zudem Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

