Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 12.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Samstag, den 11.05.2024 gegen 12:25 Uhr befuhr ein 21 - jähriger Motorradfahrer aus Bösel die Schwaneburger Straße in Richtung Friesoythe. Zu dieser Zeit möchte ein landwirtschaftliches Gespann (Ackerschlepper plus Anhänger) aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Schwaneburger Straße abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf das nunmehr auf der Straße befindliche landwirtschaftliche Gespann auf. Durch den Aufprall und Sturz wird der Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Oldenburg verbracht.

26169 Friesoythe- Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und einer leichtverletzten Person

Am Samstag, den 11.05.2024 gegen 16:18 Uhr befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Thüler Straße (B72) in Richtung Cloppenburg. Der vorderste PKW musste verkehrsbedingt bremsen, worauf der dahinterfahrende 24- jährige PKW- Führer aus Rhauderfehn rechtzeitig abbremste und zum Stillstand kam. Eine dahinterfahrende 42- jährige Pkw- Führerin aus Emden erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW des 24- Jährigen auf. Dadurch wurde der 24- jährige PKW- Führer aus Rhauderfehn leicht verletzt. Es entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell