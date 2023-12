POL-PDNR: Diebstahl von Fahrzeugbatterien

Kirchen (Sieg) (ots) - Am 03.12.2023 vollstreckten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf einen Haftbefehl in Kirchen (Sieg). Die zu verhaftende 55jährige Frau wurde im Bereich des Fahrradweges im Junkernthal in Begleitung eines 55jährigen Mannes angetroffen. Besagter Mann störte die polizeiliche Maßnahme, zeigte sich hochaggressiv und beleidigte die Beamten, ...

