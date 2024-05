POL-CLP: Pressemitteilung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - 26676 Barßel OT Harkebrügge - in Halle eingebrochen und Fahrzeug entwendet In der Zeit zwischen Donnerstag, 9. Mai 2024, 15:30 Uhr und Freitag, 10. Mai 2024, 08:30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in eine Werkstatthalle in der Königstraße in Harkebrügge ein und durchwühlte die Räumlichkeiten. Hierbei wurde ein Transporter ...

mehr