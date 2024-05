Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 11.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

26676 Barßel OT Harkebrügge - in Halle eingebrochen und Fahrzeug entwendet

In der Zeit zwischen Donnerstag, 9. Mai 2024, 15:30 Uhr und Freitag, 10. Mai 2024, 08:30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in eine Werkstatthalle in der Königstraße in Harkebrügge ein und durchwühlte die Räumlichkeiten. Hierbei wurde ein Transporter Iveco Dali mit Originalschlüssel und Cloppenburger Kennzeichen entwendet. Weiteres Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499-9222024 entgegen.

26683 Saterland OT Ramsloh - Diebstahl einer Sattelzugmaschine

In der Zeit zwischen Donnerstag, 09. Mai, 06:00 Uhr und Freitag, 10.Mai, 04:30 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen zur Hauptzufahrt eines Hallenkomplexes in der Industriestraße im Saterland. Dort hoben sie das verschlossene Schiebetor aus der Laufschiene und gelangten so aufs Firmengelände. Auf dem Gelände wurde zielgerichtet eine Sattelzugmaschine samt Anhänger angegangen und kurzgeschlossen. Mit der Sattelzugmaschine wollte man anschließend einen Einbruch auf dem Industriegelände in der Ostermoorstraße im Saterland begehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

26683 Saterland OT Ramsloh - Einbruch in Produktionshalle

Am Freitag, den 10. Mai, gegen 04:30 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Personen ein Rolltor einer Produktionshalle (ca. 50tsd. qm) in der Ostermoorstraße im Saterland aufgehebelt und die Halle betreten haben. In der Halle wurden diverse Gabelstapler angegangen und versucht, diese in Betrieb zu nehmen. Anschließend versuchten die unbekannten Personen diverse Kupferkabelrollen aus der Halle zu entwenden. Auch hier werden sachdienliche Hinweise gerne durch die Polizei im Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegengenommen.

26683 Saterland OT Scharrel- Beschädigung eines Wahlplakates zur Europawahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 08.05.2024 20:00 Uhr und Freitag, 10.05.2024 07:45 Uhr beschädigte in der Hauptstraße im OT Scharrel eine bislang unbekannte Person durch Zerreißen ein Wahlplakat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

26683 Saterland OT Ramsloh- verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am Freitag, den 10. Mai 2024 gegen 14:20 Uhr sollte ein Fahrzeugführer im Mühlendamm einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei flüchtete der 20- jährige Fahrzeugführer, indem er seinen PKW stark beschleunigte und die Geschwindigkeit insbesondere im Siedlungsbereich deutlich überschritt. Der Beschuldigte Fahrzeugführer konnte im Nachgang an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des 20- jährigen Fahrzeugführers auf Anordnung beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise (insbesondere zur Flucht, Fahrweise des PKW- Führers) nimmt die Polizei im Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell