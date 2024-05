Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 9. Mai 2024, gegen 11.00 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Kraftradfahrer aus Edewecht auf der Glittenbergstraße aus Harkebrügge kommend in Richtung Elisabethfehn. Zu dieser Zeit wollte eine 70-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen-Vörden wenden und fuhr hierfür rückwärts aus einer dortigen Hofeinfahrt auf die Glittenbergstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kraftradfahrer. Der Mann aus Edewecht wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300 Euro.

Einsatzverlauf "Riesenflohmarkt"

In diesem Jahr fand der Riesenflohmarkt in Elisabethfehn zum 30. Mal statt. Geschätzte 50.000 BesucherInnen nahmen die Gelegenheit wahr, an den zahlreichen Ständen entlang zu schlendern.

Aus polizeilicher Sicht hatte der Riesenflohmarkt einen friedlichen und störungsfreien Verlauf.

Auf dem stark frequentierten Gelände kam es lediglich in drei Fällen dazu, dass Eltern ihre Kinder aus den Augen verloren hatten. Sie konnten aber allesamt wohlbehalten und nach kurzer Zeit aufgefunden und den Eltern übergeben werden.

Darüber hinaus kam es im Zusammenhang mit dem Flohmarkt zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell