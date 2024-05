Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 09.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines E-Scooters

Am 08.05.2024 ist es im Zeitraum von 06:20 Uhr-13:30 Uhr am ZOB in Damme zu einem Diebstahl eines E-Scooters (Marke: Ninebot, schwarz) gekommen. Wer sachdienliche Hinweise zu bislang unbekanntem Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Damme (05491-9993615) in Verbindung zu setzen.

Damme - Arbeitsunfall

Am 08.05.2024 ist es gegen 13 Uhr zu einem Arbeitsunfall mit einer Motorfräse in Damme gekommen. Hierbei wurde ein 56-jähriger Dammer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus Osnabrück verbracht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 08.05.2024, gg. 14:47 Uhr, kam es in Lohne, Kreisel Brinkstraße/ Vogtstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallstelle. Vom flüchtigen PKW ist ledig bekannt, dass es sich um einen dunklen BMW mit Kennzeichen EU-?? handelte. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Lohne (04442-808460) zu melden.

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, den 08.05.2024, in der Zeit von 14:00-18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vom Freibad in Damme. zu einem Fahrraddiebstahl. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Kinder-Mountainbike der Marke Bulls.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 08.05.2024, gg. 23:30 Uhr befährt ein 30-jähriger Visbeker mit seinem PKW die Rechterfelder Str. in Visbek. Hierbei wird durch einen dahinterfahrenden Zeugen eine unsichere Fahrweise gemeldet. Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Lohne/Brockdorf - versuchter Wohnungseinbruch Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr kam es im Kreyemborgs Kamp in Brockdorf zu einer unheimlichen Begegnung. Eine dortige Anwohnerin entdeckte in ihrem Garten beim Frühstücken eine ihre fremde maskierte Person, die offensichtlich Aufbruchwerkzeug in der Hand hielt. Als auch dieser die Anwohnerin bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Zeugen, die Hinweise zu diesem oder gleichgelagerten Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Vechta /Telbrake - Wohnungseinbruch

Bereits am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr kam es in Vechta, Telbrake zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster in ein Wohnhaus und entwendeten dort diversen hochwertigen Schmuck. Zeugen, die Hinweise geben könne, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

Bakum - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Diepholzer mit seinem Pkw die Harmer Straße in Bakum. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von, 2,03 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell